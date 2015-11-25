СМИ: В столице Турции прогремел взрыв

Об этом сообщает РБК со ссылкой на турецкий телеканал Haberturk.

Звук взрыва был слышен во многих частях города и вызвал панику. Он прозвучал со стороны промышленной зоны Ostim. Источники телеканала в полиции рассказали, что при взрыве пострадали три человека. Haberturk не смог подтвердить эту информацию.

Канал также приводит заявление губернатора провинции Анкара. По его словам, сообщения о взрыве появляются в социальных сетях, однако службы безопасности пока не получали уведомлений о взрыве от экстренных служб.

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О том, что несколько хлопков, похожих на взрывы, были слышны в разных частях города в 13:30 по местному времени, также сообщает агентство DHA. Полиция начала расследование. В разных точках Анкары также дежурят пожарные и медики, особенно в промышленных зонах.

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10 октября в Анкаре проигремели два мощных взрыва, в которых погибли более 100 человек. Взрывы прогремели на митинге против насилия при конфликте Турции с курдами. Их осуществили два террориста-смертника. Прокуратура заявляла, что к ним с высокой вероятностью причастна ячейка боевиков в городе Газиантеп на границе с Сирией. По данным ведомства, они получали приказы напрямую от запрещенного в России «Исламского государства».