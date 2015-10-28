Прокуратура Турции установила, что теракт в Анкаре провели боевики "Исламского государства"
Прокуратура Турции сообщила о наличии убедительных доказательств того, что двойной теракт в Анкаре, во время которого погибли более 100 человек, был спланирован и осуществлен боевиками "Исламского государства".
"Ячейка "Исламского государства" в Газиантепе получала приказы непосредственно от ИГИЛ в Сирии и планировала теракты по всей Турции. Есть веские доказательства того, что ИГИЛ также совершал нападения на здания в Мерсине и Адане, устроил взрыв на митинге в Диярбакыре", - сообщили в прокуратуре, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
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Отмечается также, что боевики ИГИЛ хотели, чтобы общественность поверила, что турецкая власть несет ответственность за взрывы в Анкаре, направленные в основном против курдских активистов.
Напомним, 10 октября вблизи железнодорожного вокзала в столице Турции прогремели два взрыва. По последним данным, число жертв двойного теракта в Анкаре превысило 100 человек. Еще около 500 человек получили ранения.