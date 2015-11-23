С авианосца "Шарль де Голль" в сторону Сирии вылетели французские истребители (фото)

Пока нет какой-либо информации о миссиях, которые выполняют французские самолеты, передает "Дождь" со ссылкой на Europe1.

Отмечается, что они могут как наносить удары по позициям "Исламского государства", так и выполнять разведывательные работы.

С авианосца вылетели истребители Rafale с бомбами на борту 23 ноября утром. Всего на борту корабля находятся 26 самолетов. Кроме того, в Иордании и ОАЭ находятся по шесть истребителей Mirage и Rafale.

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд после терактов в Париже заявил, что удары по "Исламскому государству" будут продолжены.

Кроме того, сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна предоставит базу на Кипре для Франции для авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.