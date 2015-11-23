Президенты США и Франции обсудят Сирию и борьбу с исламистами

Белый дом сообщил, что лидеры двух стран обсудят "дальнейшее сотрудничество" в рамках возглавляемой США коалиции против "Исламского государства", которая уже больше года наносит воздушные дары по позициям группировки в Ираке и Сирии, пишет "Голос Америки".

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Французские военные самолеты также принимают участие в этих операциях, и, как сообщили Reuters официальные лица, расширение масштаба операций, которого желает Париж, все же не включает отправку в Сирию сухопутных подразделений. Сегодня Франсуа Олланд заявил, что французские вооруженные силы "интенсифицируют" удары в Сирии.

На прошлой неделеСовет Безопасности ООН одобрил предложенную Францией резолюцию, призывающую все страны предпринять усилия "по предотвращению и пресечению террористических актов" "Исламского государства" и других группировок, а также "по ликвидации убежищ", созданных ими в восточной Сирии, а также на севере и западе Ирака.

Перед отъездом из Франции на встречу с Бараком Обамой ФрансуаОлланд сегодня принимал премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который сообщил, что намерен обратиться к своему парламенту с просьбой о расширении британского участия в возглавляемой США коалиции, что должно включать воздушные удары по Сирии. Кэмерон также призвал европейские страны активизировать обмен разведданными.

Германия также является частью коалиции, но не принимает участие в нанесении воздушных ударов. В среду Франсуа Олланд встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, после чего отправится в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным.