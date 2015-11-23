Президент Франции пообещал продолжить обстрелы Сирии после кровавых терактов в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна продолжит обстрелы на территории Сирии.

Об этом сообщается в Twitter информагентства Al Arabiya.

BREAKING: Hollande says France will continue to carry out strikes in #Syria — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2015

"Олланд заявил, что Франция и дальше будет обстреливать Сирию", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает ТСН, стало известно, что Олланд и премьер-министр Великобритании согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом после терактов в Париже 13 ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция представила в ООН проект резолюции о необходимости глобальной поддержки в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство".