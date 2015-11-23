Президент Франции пообещал продолжить обстрелы Сирии после кровавых терактов в Париже
11:18, 23 ноября 2015Мир
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Президент Франции согласовал планы с премьером Великобритании.
REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что его страна продолжит обстрелы на территории Сирии.
Об этом сообщается в Twitter информагентства Al Arabiya.
BREAKING: Hollande says France will continue to carry out strikes in #Syria
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2015
"Олланд заявил, что Франция и дальше будет обстреливать Сирию", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает ТСН, стало известно, что Олланд и премьер-министр Великобритании согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом после терактов в Париже 13 ноября.
Ранее УНИАН сообщал, что Франция представила в ООН проект резолюции о необходимости глобальной поддержки в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство".
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