Пан Ги Мун призвал Россию и США вместе бороться с терроризмом

08:32, 23 ноября 2015
Мир
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Россию и США сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом.

пан ги мун / un.org

Об этом он заявил на саммите государств Юго-Восточной Азии в Малайзии 22 ноября, сообщает DW.

Пан Ги Мун также пообещал в начале следующего года представить всеобъемлющий план по борьбе с экстремизмом и насилием.

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По его словам, террористов и идеологических экстремистов надо "побороть во имя человечности".

"В этой связи мы должны объединиться. Мы должны показать глобальную солидарность, чтобы бороться против общего врага - "Исламского государства" и других экстремистов и террористических группировок", - сказал Пан Ги Мун.

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