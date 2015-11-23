Пан Ги Мун призвал Россию и США вместе бороться с терроризмом

Об этом он заявил на саммите государств Юго-Восточной Азии в Малайзии 22 ноября, сообщает DW.

Пан Ги Мун также пообещал в начале следующего года представить всеобъемлющий план по борьбе с экстремизмом и насилием.

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По его словам, террористов и идеологических экстремистов надо "побороть во имя человечности".

"В этой связи мы должны объединиться. Мы должны показать глобальную солидарность, чтобы бороться против общего врага - "Исламского государства" и других экстремистов и террористических группировок", - сказал Пан Ги Мун.

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