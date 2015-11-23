Террористическая угроза для институтов ЕС в Брюсселе отсутствует - пресс-секретарь ЕК

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по словам Шинаса, "бельгийские власти подтвердили, что каких-то особых угроз европейским институтам, включая комиссию, нет".

По его словам, ЕК отслеживает ситуацию и информирует своих работников о ее развитии.

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"Наш уровень готовности остается "желтым", каким он и был до этого времени. Все мероприятия, которые были запланированы, состоятся. Тем не менее, служба безопасности Еврокомиссии применила в качестве мер предосторожности такие меры безопасности, какие она считает нужными. Мы отменили все мероприятия, которые планировались за пределами Еврокомиссии", - сообщил Шинас.

Он добавил, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с властями Бельгии, чтобы отслеживать и оценивать ситуацию.

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Как известно, в Брюсселе сохраняется самый высокий, четвертый уровень тревоги, объявленный 21 ноября. Станции метро столицы Бельгии в выходные были закрыты, ряд мероприятий отменены. Дополнительные меры безопасности были введены на транспорте.

Брюссель оказался в центре расследования, когда выяснилось, что подозреваемые в атаках в Париже жили в Бельгии.