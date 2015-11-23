Еще одна страна заявила о готовности присоединиться к авиаударам по ИГИЛ в Сирии
13:28, 23 ноября 2015Мир
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Бельгия может присоединиться к авиаударам международной коалиции по объектам ИГИЛ в Сирии.
REUTERS
Об этом заявил министр внутренних дел страны Ян Ямбон в интервью RTL, передает "ЕвроПравда".
"Я знаю, что недавно Совбез ООН одобрил резолюцию (по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и другими экстремистскими группами - Ред.)", - отметил он.
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При этом, отвечая на вопрос, присоединится ли Бельгия к авиаударам, он отметил, что его страна не закрывает дверь для такой возможности, но "должна делать это согласованно с коалицией".
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Британия предложила Франции свою авиабазу на Кипре для ударов по ИГИЛ в Сирии.
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