Еще одна страна заявила о готовности присоединиться к авиаударам по ИГИЛ в Сирии

Об этом заявил министр внутренних дел страны Ян Ямбон в интервью RTL, передает "ЕвроПравда".

"Я знаю, что недавно Совбез ООН одобрил резолюцию (по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и другими экстремистскими группами - Ред.)", - отметил он.

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При этом, отвечая на вопрос, присоединится ли Бельгия к авиаударам, он отметил, что его страна не закрывает дверь для такой возможности, но "должна делать это согласованно с коалицией".

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что Британия предложила Франции свою авиабазу на Кипре для ударов по ИГИЛ в Сирии.