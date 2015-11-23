Британия предложила Франции свою авиабазу на Кипре для ударов по ИГИЛ в Сирии

Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Франсуа Олландом, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Guardian.

Во время сегодняшних переговоров с Олландом в Париже Дэвид Кэмерон подчеркнул, что Великобритания поддерживает намерения Франции усилить авиаудары по ИГИЛ в Сирии.

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Так, Кэмерон сообщил о том, что Франция получит возможность использовать британскую авиабазу на Кипре для того, чтобы бомбить позиции "Исламского государства" в Сирии.

Кроме того, Кэмерон подчеркнул, что по его мнению, Великобритания должна присоединиться к Франции, США и других стран в борьбе против ИГИЛ в Сирии.

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что в ближайшие 10 лет на приобретение и ремонт военной техники будет направлено 178 млрд евро. Такие меры были одобрены в связи с террористической угрозой, масштабы которой стали ясны после терактов в Париже.