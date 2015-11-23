Еще одна группировка взяла на себя ответственность за нападение на отель в Мали, жертвами которого стали 19 человек

Об этом передает ТСН со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, в пятницу около десяти боевиков совершили нападение на гостиницу Radisson в центре столицы Мали и захватили в заложники 170 человек.

В тот же день силы безопасности освободили заложников.

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Тогда президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что жертвами нападения стали 19 человек, семь человек получили ранения, два боевика ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, сразу после захвата отеля ответственность на себя за это взяла группа африканских джихадистов "Аль-Мурабитун", связанная с "Аль-Каидой".