Канада закрыла посольство в Брюсселе

05:36, 23 ноября 2015
Мир
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Канада закрыла свое посольство в Брюсселе.

REUTERS

Об этом сообщается на странице МИД Канады в Twitter.

"Наше посольство в Брюсселе закрыто до отдельного уведомления, и будет выполнять лишь неотложные консульские задачи", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что национальный совет по вопросам безопасности Бельгии продлил до второй половины понедельника высший уровень террористической угрозы. В этой связи было принято решение не открывать метро, будут закрыты школы, университеты, отменены все публичные мероприятия. Закрытым будет и район Шумана, где расположены Европейская комиссия и Совет ЕС. Многие компании рекомендуют своим сотрудникам не ехать на работу в Брюссель, а работать из дома.

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