Канада закрыла посольство в Брюсселе

Об этом сообщается на странице МИД Канады в Twitter.

"Наше посольство в Брюсселе закрыто до отдельного уведомления, и будет выполнять лишь неотложные консульские задачи", - говорится в сообщении.

#Belgium: our embassy in #Brussels is closed until further notice and will only provide emergency consular services https://t.co/NFsFHHU5yF — travel.gc.ca (@TravelGoC) November 22, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что национальный совет по вопросам безопасности Бельгии продлил до второй половины понедельника высший уровень террористической угрозы. В этой связи было принято решение не открывать метро, будут закрыты школы, университеты, отменены все публичные мероприятия. Закрытым будет и район Шумана, где расположены Европейская комиссия и Совет ЕС. Многие компании рекомендуют своим сотрудникам не ехать на работу в Брюссель, а работать из дома.