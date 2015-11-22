В Британии опасаются, что паромы могут стать новой целью для ИГ - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Telegrаph.

Источники издания заявляют, что после того, как из-за событий в Париже в аэропортах были повышены меры безопасности, порты и паромы могут стать новой целью террористов. Отмечается, что автомобили не проходят тщательный досмотр до того, как попадают на паром.

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Власти отмечают, что пассажиры паромов являются "слабым звеном" в системе защиты от ИГ, это объясняется тем, что террористы могут напасть на паром в проливе и успеть совершить массовые убийства до того, как судна достигнут сотрудники служб безопасности.

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