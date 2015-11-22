В Британии опасаются, что паромы могут стать новой целью для ИГ - СМИ

06:49, 22 ноября 2015
Мир
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Британские власти выражают серьезную обеспокоенность тем, что паромы, курсирующие через пролив Ла-Манш, могут стать новой целью для проведения терактов террористической группировкой "Исламское государство".

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Telegrаph.

Источники издания заявляют, что после того, как из-за событий в Париже в аэропортах были повышены меры безопасности, порты и паромы могут стать новой целью террористов. Отмечается, что автомобили не проходят тщательный досмотр до того, как попадают на паром.

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Власти отмечают, что пассажиры паромов являются "слабым звеном" в системе защиты от ИГ, это объясняется тем, что террористы могут напасть на паром в проливе и успеть совершить массовые убийства до того, как судна достигнут сотрудники служб безопасности.

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