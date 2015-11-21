Референдум о новом национальном флаге начался в Новой Зеландии - СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. У подданных будет месяц на то, чтобы отправить почтой заполненный бюллетень.

Референдум пройдет в два этапа: сначала жители выберут понравившийся дизайн из пяти предложенных вариантов. Во втором туре, который состоится в 2016 году, они решат, стоит ли этому флагу стать официальным взамен старого.

Всего власти страны получили больше 10 тысяч вариантов дизайна. Некоторые были откровенно сатирическими, например, «Лазерный киви», который, несмотря на несерьезность, получил большую поддержку. «Лазерный луч проецирует образ мощной Новой Зеландии», — говорилось в описании заявки.

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Четыре дизайна флага были представлены в сентябре. После критики их однообразности власти изменили правила и допустили к участию в финальном голосовании пятый вариант.

В октябре прошлого года премьер-министр Джон Кей заявил, что нынешний флаг страны не очень отражает современную Новую Зеландию, к тому же он очень похож на австралийский. В левом верхнем углу у стягов обоих государств изображен британский «Юнион Джек», что означает принадлежность к Содружеству наций. Разница состоит лишь в количестве и цвете звезд, расположенных на темно-синем фоне: на новозеландском — четыре красные, на австралийском — шесть белых.

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«Я думаю, сейчас самое подходящее время для жителей Новой Зеландии выбрать новый флаг, который будет отражать статус современного, независимого государства», — говорил премьер. Тем не менее Кей подчеркнул, что, по данным опросов, страна, вероятнее всего, сохранит нынешний флаг.