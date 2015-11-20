Посол Сирии озвучил количество выходцев из СНГ, воюющих в рядах ИГИЛ

Об этом заявил посол Сирии в России Риад Хаддад, передает Би-би-си.

Всего на территории Сирии, по оценке Хаддада, действуют до двух тысяч различных террористических объединений. "Исламское государство" - самая крупная из них.

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"Когда военно-космические силы России начали свои операции, все мелкие террористические группы сразу объединились с ИГ. Сейчас в составе сил террористов около двух тысяч группировок", - заявил Хаддад.

Напомним, ранее Путин заявлял, что на стороне ИГИЛ воюют до 7 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ.

При этом по данным ФСБ РФ, почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства".