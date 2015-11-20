В захваченной гостинице в Мали остаются более 130 заложников – ВВС

"Rezidor group", которая владеет отелем Radisson Blu в столице Мали Бамако, сообщила последние данные по поводу количества заложников, которые, предположительно, все еще остаются в гостинице.

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"По состоянию на 12:45 GMT 125 гостей и 13 сотрудников все еще остаются в здании", - цитирует их сообщение ВВС.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация отеля заявляла о том, что отель атаковали двое вооруженных мужчин. При этом источник Reuters говорил о 10 нападавших.

СМИ сообщали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Поступали сообщения о перестрелке с захватчиками. Один из сотрудников гостиницы рассказал Associated Press, что при нападении боевики применили гранаты. Число жертв нападения возросло до 9 человек.