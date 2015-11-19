ИГ угрожает взорвать Белый дом

Фрагмент ролика продемонстрировал в четверг американский телеканал Fox News, передает "Лента.ру".

На видео два неизвестных мужчины угрожают США, говоря, что "Франция стала первой, Вашингтон будет следующим".

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Ролик начинается с монтажа кадров террористических атак на Париж 13 ноября. После этого один из предполагаемых боевиков — бородатый человек с автоматом — говорит в кадре, обращаясь к Франции: "Мы начали с вас, а закончим в так называемом Белом доме, который мы превратим нашим огнем в черный".

Fox News уточняет, что это уже второе видео с угрозами, полученное за последние сутки. В первом ролике была смоделирована террористическая атака на Нью-Йорк: часть кадров из него была включена и во второе сообщение.

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Английский перевод текста сделали американские специалисты по Ближнему Востоку, отмечает телеканал и уточняет, что "подлинность данного видео проверяется". В частности, сомнение в подлинности видео связано с отсутствием в кадре сцен насилия, чем отличались предыдущие видеозаявления боевиков, поясняет телеканал.