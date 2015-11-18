Путин тайно наградил начальника Генштаба РФ за Сирию орденом Святого Георгия - СМИ

Официально о награждении не сообщается, но генерал уже носит этот орден, сообщает РБК.

«9 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов появился на публике в мундире с планкой ордена Святого Георгия... На фотографии агентства ТАСС Герасимов запечатлен вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. На груди Герасимова видна планка с орденом Святого Георгия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующий раз, когда глава Генштаба РФ попал в объективы фотокорреспондентов, на орденской планке Герасимова был снова виден орден Святого Георгия.

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По данным агентства, на октябрьских снимках Герасимова ордена еще нет.

В то же время, согласно сообщению, на сайте Кремля о награждении не сообщается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не обладает информацией о награждении. В пресс-службе Минобороны РФ от комментариев отказались.

Собеседник агентства в военном ведомстве подтвердил награждение Герасимова. По его словам, глава Генштаба РФ был удостоен награды за проведение успешной операции в Сирии. Другой источник в Минобороны РФ на вопрос о том, есть ли у Герасимова такая награда, рекомендовал внимательно посмотреть на видео из Национального центра управления обороной 17 ноября.

Так, глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов рассказал, что орден Святого Георгия фактически является высшей военной наградой.

«В действующем статуте ордена отмечается, что Святым Георгием «награждаются военнослужащие из числа высшего и старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности...», - уточнили в сообщении.

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям «Исламского государства».