Журналисты нашли в Сирии российских артиллеристов, "которых там нет"

Среди слайдов, кадры с которыми показал один из российских телеканалов, имелась карта боевых действий в окрестностях города Мхин (южнее Хомса), где развернута операция сирийских вооруженных сил по ликвидации изолированных районов обороны исламистов, пишет Лента.ру.

Отмечается, что в районе населенного пункта Хамрат, на территории места постоянной дислокации артиллерийского подразделения сирийской армии, были обозначены позиции 5-й гаубичной артиллерийской батареи 120-й гвардейской артиллерийской бригады. На кадрах видеозаписи эта карта демонстрируется с момента 04:03.

По данным издания, это соединение — 120-я артбригада российской армии, постоянно дислоцирующаяся в Юрге (Кемеровская область). Судя по записи на карте, батарея из шести 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» присутствует в этом районе с 14:00 6 ноября 2015 года.

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Согласно сообщению, российские гаубицы «Мста-Б» ранее, в начале ноября 2015 года, уже попадали в объективы видеокамер, однако считалось, что это материальная часть, переданная сирийской армии.

Также на карте заметно, что ровно с этого же момента времени (14:00, 6 ноября) на расположенном поблизости аэродроме Шайрат размещены четыре ударных вертолета Ми-24 и один транспортный вертолет Ми-8, их принадлежность не установлена.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заверяют, что Россия не будет проводить наземную операцию в Сирии.