В Кремле заверяют, что Россия не будет проводить наземную операцию в Сирии
Заявление президента России Владимира Путина об усилении работы российских военных в Сирии не означает, что страна готова начать сухопутную операцию.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Би-би-си.
"Президент Путин неоднократно заявлял о том, что Россия будет ограничиваться только военно-воздушной компонентой и что речи о сухопутной операции не идет", отметил он.
Кроме того, Песков напомнил, что операция ВКС России осуществляется именно в поддержку сухопутной наступательной операции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.
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Ранее сегодня Путин пообещал не только продолжить, но и усилить удары в Сирии из-за крушения A321.
"Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно", - заявил президент РФ, подчеркнув, что будет лично "проверять, как идет работа".