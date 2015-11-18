Силовики завершили активную фазу антитеррористического рейда в пригороде Парижа

Спецоперация в Сен-Дени, которая была направлена на задержание террористов, завершилась, заявил пресс-секретарь правительства Франции Стефан Ле Фоль, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, спецоперация началась в 4:20 по местному времени.

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По данным полиции, двое боевиков погибли во время штурма квартиры, где они скрывались. Среди погибших женщина, которая активировала пояс со взрывчаткой, и еще один человек, чья личность пока неизвестна.

В квартире задержали троих человек. Недалеко от дома также задержали мужчину и женщину. Впоследствии были задержаны еще двое подозреваемых.

По обновленным данным, во время спецоперации легкие ранения получили пятеро полицейских. Кроме того, в начале штурма погиб полицейский пес.