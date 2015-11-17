Египетские власти усомнились в версии теракта на борту российского А321

Как заявил премьер страны Шариф Исмаил, Каир учтет данные российских экспертов в ходе своего расследования причин крушения, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Кроме того, если информация подтвердится, Египет будет сотрудничать с Москвой в поимке преступников.

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Однако на данный момент, подчеркнул Исмаил, египетские следователи не нашли признаков преступления в крушении самолета. Более того, глава МВД Египта Абдель Гаффар сообщил, что расследование не выявило брешей в системе безопасности аэропорта.

Ранее сегодня глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что на борту разбившегося над Синаем A321 сработало взрывное устройство.

По его словам, самодельное взрывное устройство было мощностью до 1,5 кг тротилового эквивалента. На обломках самолета обнаружены следы взрывчатых веществ иностранного производства, доложил Бортников Путину.