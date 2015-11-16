Глава МИД Литвы убежден в необходимости увеличить давление на Россию для выполнения Минских соглашений
Необходимо увеличить давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.
Такое мнение в интервью изданию Euractiv выразил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, Литва уже оказывает давление на украинское правительство, что является также необходимым. "Но они и так знают, что следует делать", - отметил министр.
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Линкявичюс убежден, что нужно усилить давление на Россию.
"Общий климат зависит от доступа, от наблюдения за границей с Россией, а также от отвода оружия и военных с украинской территории", - сказал Линкявичюс.
"На мой взгляд, говорить о Минских соглашениях абстрактно – это одно, но если говорить конкретно и видеть, кто за всем стоит и кто ответственный - требует увеличения давления на Россию", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не исключает, что Россия, наращивая военное присутствие в Сирии, пытается отвлечь внимание от Украины.