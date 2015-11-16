СМИ: В Брюсселе прогремели два взрыва в зоне спецоперации

Об этом с места событий сообщает журналист Пол Бреннан в Twitter.

Два громких взрыва слышали около улицы Делоной, но пока не видно никакой заметной реакции от полиции", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 16 ноября тяжеловооруженная полиция Бельгии провела рейд в Брюсселе в районе Моленбек, в котором жили предполагаемые организаторы и участники терактов в Париже. Во время рейда полиция вступила в перестрелку.