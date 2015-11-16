СМИ: В Брюсселе прогремели два взрыва в зоне спецоперации
14:56, 16 ноября 2015Мир
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В зоне проведения полицейской спецоперации в Брюсселе прогремели два взрыва.
Журналист на месте событий сообщил о двух взрывах / twitter.com/paulrbrennan
Об этом с места событий сообщает журналист Пол Бреннан в Twitter.
Два громких взрыва слышали около улицы Делоной, но пока не видно никакой заметной реакции от полиции", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 16 ноября тяжеловооруженная полиция Бельгии провела рейд в Брюсселе в районе Моленбек, в котором жили предполагаемые организаторы и участники терактов в Париже. Во время рейда полиция вступила в перестрелку.
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