СМИ: В Брюсселе прогремели два взрыва в зоне спецоперации

14:56, 16 ноября 2015
Мир
4744 0

В зоне проведения полицейской спецоперации в Брюсселе прогремели два взрыва. 

twitter.com/paulrbrennan

Об этом с места событий сообщает журналист Пол Бреннан в Twitter.

Два громких взрыва слышали около улицы Делоной, но пока не видно никакой заметной реакции от полиции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПремьер Бельгии дал задание готовиться к режиму ЧС для борьбы с "проповедниками ненависти"

Как сообщал УНИАН, 16 ноября тяжеловооруженная полиция Бельгии провела рейд в Брюсселе в районе Моленбек, в котором жили предполагаемые организаторы и участники терактов в Париже. Во время рейда полиция вступила в перестрелку

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter