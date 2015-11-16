Полиция Франции ошибочно отпустила одного из террористов возле бельгийской границы - AP
Речь идет о Салехе Абдесламе, который арендовал автомобиль Volkswagen Polo, на котором передвигались террористы.
Французская полиция задержала и отпустила после допроса одного из ключевых подозреваемых в организации терактов в Париже через несколько часов после трагических событий.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой наAssociated Press.
Речь идет о Салехе Абдесламе, который арендовал автомобиль Volkswagen Polo, на котором передвигались террористы.
Один из братьев Абдеслама - Ибрагим - был среди террористов, которые расстреливали людей в концертном зале Bataclan. Он взорвал себя с помощью пояса смертника, когда начался штурм полицией здания.
Другой брат Абдеслама был задержан полицией в Бельгии вскоре после терактов.
Как пишет агентство, Салеха Абдеслама задержала французская полиция в субботу утром неподалеку от бельгийской границы.
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Правоохранители проверили документы подозреваемого и отпустили его. Сейчас Абдеслам объявлен в международный розыск.
"Исламское государство" официально взяла на себя ответственность за теракты в Париже.
Количество погибших в результате терактов достигло 129 человек, 99 человек остаются в крайне тяжелом состоянии.
МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в Париж и центр французской столицы.