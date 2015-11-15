СМИ опубликовали фото Олланда с реакцией на сообщение о терактах

Британское издание The Daily Mail опубликовало серию снимков французского президента в момент получения им информации об атаках в Париже.

Сотрудник президентского окружения передал Олланду данные, когда тот находился на стадионе "Стад де Франс".

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Президент сразу же связался со службой безопасности, в течение короткого времени президент и глава МВД Бернар Казнев приняли участие в работе экстренного штаба.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.

129 человек погибли, еще 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.