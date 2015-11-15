СМИ опубликовали фото Олланда с реакцией на сообщение о терактах
Появилось фото Олланда с реакцией на информацию о терактах на стадионе "Стад де Франс".
Британское издание The Daily Mail опубликовало серию снимков французского президента в момент получения им информации об атаках в Париже.
Сотрудник президентского окружения передал Олланду данные, когда тот находился на стадионе "Стад де Франс".
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Президент сразу же связался со службой безопасности, в течение короткого времени президент и глава МВД Бернар Казнев приняли участие в работе экстренного штаба.
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников.
129 человек погибли, еще 352 ранены, из них 99 находятся в критическом состоянии.