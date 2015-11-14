Семеро из восьми террористов в Париже были смертниками – французская прокуратура

20:34, 14 ноября 2015
Мир
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Прокуратура Парижа сообщила, что семеро из восьми погибших, нападавших на различных участках французской столицы, были террористами-смертниками и погибли в результате срабатывания взрывчатки на поясе.

Париж / REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, количество боевиков могло быть больше, и они все еще могут находиться в городе. Прокуратура открыла уголовное дело по статье "убийство, связанное с терроризмом".

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Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Исламское государство" официально подтвердила свою ответственность за теракты в столице Франции в ночь с 13 на 14 ноября.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.

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