СМИ сообщили о погоне за машиной с четырьмя вооруженными людьми под Парижем

Об этом, как пишет Лента.ру, сообщает ряд местных СМИ, в том числе Le Parisien и 20 minutes.

Погоня ведется к юго-западу от Парижа в департаменте Ивелин (Yvelines). В полиции эту информацию не комментируют.

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Как известно, в ночь на 14 ноября в столице Франции была совершена серия терактов: три взрыва прозвучали рядом со стадионом «Стад де Франс», где играли футбольные сборные Франции и Германии, в 11-м округе террористы захватили театр «Батаклан» во время рок-концерта, в 10-м и 11-м округах неизвестные открыли стрельбу в трех ресторанах, а на бульваре Вольтер в 11-м округе террорист-смертник подорвал себя.