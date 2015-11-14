Берлускони призвал Запад прислушаться к Путину по вопросу антитеррористической коалиции

"Уже несколько месяцев президент Путин настаивает на этом. Евросоюз, который в наибольшей степени столкнулся с проблемой миграции, должен содействовать созданию коалиции России, США и Китая для осуществления военного вмешательства под эгидой ООН, чтобы искоренить рак ИГИЛ", — заявил политик государственному телеканалу Rai 1, передает РИА Новости.

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"К сожалению, в западном мире имеет место отсутствие лидерства. Мы находимся в руках некомпетентных и бездарных людей. Они даже не поняли, что было необходимо держать границы под контролем", — подчеркнул экс-премьер.

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