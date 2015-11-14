Несколько линий метро закрыты в Париже после терактов

Сообщается о прекращении движения на линиях 3, 5, 8, 9 и 11, которые проходят через 10-й и 11-й округа, где происходили нападения, сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа Парижа, а также в театре Батаклан в 11-м округе. В настоящее время в театре в заложниках удерживаются около 100 человек. В то же время поступала информация о том, что неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, окруживших здание театра.