Путин: риски и последствия операции РФ в Сирии тщательно просчитаны

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству Anadolu в преддверии саммита "Группы двадцати".

"Наши действия в Сирии, а также возможные риски и последствия были тщательно, много раз просчитаны, и все необходимые для операции ресурсы – как финансовые, так и технические – заранее предусмотрены", - отметил Путин.

Он заверил, что РФ заблаговременно проинформировала американскую сторону и руководство НАТО о начале боевых действий.

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По словам Путина, в Кремле рассчитывали, "по крайней мере, на нормальную в таких случаях плотную военно-экспертную координацию с возглавляемой американцами международной антиИГИЛовской коалицией. Пусть даже и при всех принципиальных разногласиях в подходах России и США к оценкам сирийского кризиса".

"Однако реакция со стороны американских и западных партнеров оказалась весьма сдержанной. Хотя, казалось бы, ИГ и аналогичные экстремистские группировки, орудующие в Сирии, представляют для наших стран однозначно общую угрозу", - сказал Путин.

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Он отметил, что РФ пока не удалось продвинуться дальше согласования Меморандума о взаимопонимании между Министерствами обороны России и США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

"Да и то с оговоркой со стороны американцев, что подобного рода взаимодействие никоим образом не следует расценивать как нормализацию контактов в военной сфере, замороженных по их инициативе", - сказал Путин.

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По его словам, "не захотели США откликнуться и на российское предложение по заключению специального соглашения о спасении экипажей военно-воздушных судов, несмотря на то, что в свое время, когда начиналась американская операция в Афганистане, РФ на аналогичную просьбу с их стороны откликнулась незамедлительно.

"Не получили мы ответа на наше предложение предоставить России для планирования операций ВКС в Сирии американские разведданные, хотя неоднократно обращались к США за такой информацией", - сказал Путин.