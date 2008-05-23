Путин поблагодарил Тимошенко

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН выразил благодарность главе украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО за своевременное решение вопроса газового долга и в то же время рекомендовал ей поручить соответствующим украинским структурам своевременно платить за поставки российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

“Правительство Российской Федерации благодарно правительству Украины за своевременное решение проблемы по “зачистке долгов” за поставленный газ”, - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина ожидает позитивное завершение переговоров с Российской Федерацией по газовому вопросу, по результатам которого планируется подписать стратегический договор о поставках газа в Украину. “Я думаю, что такой стратегический договор стал бы стабилизирующим фактором в газовом вопросе”, - сказала глава украинского правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность в том, что украино-российские отношения в дальнейшем будут развиваться более динамично. Этому будут способствовать документы, подписанные между двумя странами в рамках работы украино-российской Межгосударственной комиссии по экономическим вопросам.

Также во время встречи В.ПУТИН отметил позитивную динамику роста товарооборота между двумя странами, а также поздравил вступление Украины во Всемирную торговую организацию. “Украина стала членом ВТО, и поэтому нам есть о чем говорить”, - добавил В.ПУТИН.

Глава правительства РФ также отметил, что считает перспективным дальнейшее сотрудничество между Украиной и Россией не только в сфере энергетики, но и в авиастроении.

Встреча В.ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО проходила с глазу на глаз в рамках заседания Совета глав правительств стран Содружества независимых государств.