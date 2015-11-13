Полицию Китая учат не травмировать задержанных - BBC

Власть надеется, что таким образом полицейские научатся контролировать задержанных без применения грубой физической силы, передает BBC Украина.

По словам корреспондента ВВС, идея, что полицейский не может применять силу против задержанных и не причинять им увечий, вполне революционная для Китая.

Это отражает понимание власти, что в условиях быстрого развития общества полиция должна научиться поддерживать порядок с помощью цивилизованных методов.