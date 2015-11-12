Путешественники определили самые популярные города для встречи Нового года

При составлении списка авторы сравнивали количество запросов на бронирование авиабилетов в новогодние праздники, пишет Lenta.ru. Туристы, в сравнении с прошлым годом, искали рейсы в Дубай на 70% чаще. Причиной такому скачку интереса со стороны путешественников стали доступный перелет из большого количества городов, необычная архитектура и красочные фейерверки, которые традиционно здесь устраивают на Новый год.

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На втором месте находится Картахена (Колумбия). Ее популярность в сравнении с прошлым Новым годом также выросла (количество запросов увеличилось на 68%). Тройку лидеров замыкает Барселона (Испания). Разница в количестве запросов с прошлым годом составила 51%.

В десятку лидеров также вошли Рейкьявик (Исландия), Токио (Япония), Атланта (США), Сантьяго (Чили), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Чикаго (США) и Ванкувер (Канада).