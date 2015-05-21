В ОАЭ ужесточили правила дресс-кода для туристов

Таким образом власти ОАЭ пытаются добиться от туристов соблюдения дресс-кода, пишет "Моя планета". В Дубае кодекс о внешнем виде существует уже шестой год, однако многие путешественники до сих пор о нем не знают, что может грозить неприятными инцидентами.

В числе мер, которые сегодня принимают госучреждения и торговые центры - разъяснительные вежливые беседы с нарушителями и раздача специальных брошюр, в которых рассказывается о том, как необходимо одеваться при посещении общественных мест. В частности, посетителей магазинов просят закрывать колени и плечи, а в некоторых учреждениях на входе выдается традиционная женская одежда абайя.

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Если турист одет неподобающим образом и не желает переодеться, сотрудники магазинов вправе попросить посетителя покинуть здание. Впрочем, как отмечает издание The National, большинство торговых центров пока не применяют таких мер, а стараются действовать вежливо, реагируя лишь в тех случаях, когда на покупателя, одетого неуместно или непристойно, поступают жалобы от других посетителей магазина.

По сведениям Khaleej Times, с особой строгостью за соблюдением дресс-кода следят в госучреждениях. Если посетитель одет неподобающим образом, с ним может провести беседу охранник и напомнить о традициях и культуре страны. Во многие офисы туриста в неподходящей одежде могут и вовсе не пустить.

Кодекс о дресс-коде, созданный Исполнительным советом Дубая в 2009 году, предписывает туристам одеваться в скромную одежду, которая соответствует культуре, традициям и религии ОАЭ. Запрещается носить купальники вне пляжа, при этом одежда для пляжа также не должна быть слишком откровенной. Кодекс также регламентирует правила поведения туристов: парам запрещается целоваться, обниматься и держаться за руки на публике. Общение с женщинами ОАЭ расценивается как преступление: наказывается лишением свободы или депортацией.

Так, на днях в Дубае был осужден мужчина из Казахстана, который тронул за плечо женщину-полицейского, собираясь спросить дорогу. Туриста приговорили к тюремному заключению на три месяца, штрафу в $545 и дальнейшей депортации.

Кодекс о дресс-коде и поведении в Дубае был распространен по всем государственным учреждениям и частным компаниям эмирата. Его можно увидеть перед входом во многие офисы Дубая, но он официально не утвержден и носит рекомендательный характер. Как сообщают местные СМИ, штрафов и наказаний за нарушение дресс-кода пока не предусмотрено.