На Синае произошел теракт: погибли девять человек, в том числе двое детей

08:24, 12 ноября 2015
Мир
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В результате теракта в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова погибли девять египтян. 

REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al-Youm Al-Sabea.

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По данным издания, среди погибших есть двое детей.

По данным губернатора провинции, группа вооруженных людей в масках ворвались в жилой дом, а после подорвали заминированный недалеко от него автомобиль.

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