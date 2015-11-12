На Синае произошел теракт: погибли девять человек, в том числе двое детей
08:24, 12 ноября 2015Мир
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В результате теракта в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова погибли девять египтян.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al-Youm Al-Sabea.
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По данным издания, среди погибших есть двое детей.
По данным губернатора провинции, группа вооруженных людей в масках ворвались в жилой дом, а после подорвали заминированный недалеко от него автомобиль.
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