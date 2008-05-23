Путин продолжает удивлять

Владимир Путин решил изменить традициям и первым из российских премьеров отказаться от собственного секретариата, пишет Газета.ру. Указ о ликвидации соответствующего института аппаратной власти в четверг вечером был размещен на официальном сайте Белого дома. Секретариаты сохранились только у заместителей председателя и у руководителя аппарата правительства.

С этого дня функции секретариата будет выполнять вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Собянин

Он займется обеспечением работы премьер-министра: будет «составлять график премьера, обеспечивать предоставление ему проектов решений и поручений, организовывать работу по подготовке совещаний, поставлять необходимые премьеру РФ аналитические и справочные материалы», курировать его переписку. При этом права замещать главу исполнительной власти России Собянин не получил. Временно замещать Путина, согласно другому распоряжению премьера, будет первый вице-премьер Игорь Шувалов.