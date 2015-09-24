Турция согласна поддержать борьбу с ИГ в обмен на осуждение курдов

Об это сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Анкаре, пишет Лента.ру.

"Турция поделится своим опытом с западными лидерами. Она ищет поддержку для того, чтобы предотвратить превращение Ближнего Востока в экспортера терроризма", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, официальное заявление об этом должен сделать премьер-министр страны Ахмет Давутоглу на следующей неделе на саммите Генассамблеи ООН, который пройдет с 25 по 27 сентября. Он также должен предостеречь "некоторые страны и организации" от "поддержки Рабочей партии Курдистана и других групп" ради сохранения стабильности в регионе.

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США считают Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, однако курдское ополчение в Сирии выступает важным союзником Вашингтона в деле борьбы с террористами "Исламского государства". Эту информацию в очередной раз подтвердил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Отношения между РПК и Турцией резко обострились после теракта в городе Суруч 20 июля, когда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам.

Турецкие аэродромы используются США для бомбардировок позиций террористической организации "Исламское государство", в то время как Анкара в основном наносит удары по РПК на севере Ирака.