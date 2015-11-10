В некоторых отелях Шарм-эль-Шейха установлены фальшивые металлодетекторы - The Times
10:38, 10 ноября 2015Мир
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По крайне мере в пяти отелях Шарм-Эль-Шейха были установлены фальшивые металлодетекторы.
REUTERS
Об этом стало известно 9 ноября, сообщает во вторник, 10 ноября, РБК со ссылкой на The Times.
Отмечается, что, по мнению экспертов, устройства, используемые для "проверки" постояльцев, их автомобилей и багажа, по факту были просто радиоантеннами, прикрепленными к ручкам.
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