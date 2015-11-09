В Кремле заявили о получении от Лондона "определенных данных" по крушению А321

Как отмечает РИА Новости, ранее МИД Великобритании официально заявил, что Лондон передал Москве выводы о большой вероятности версии теракта на борту А321, основанные на разведданных.

"Можно подтвердить, что действительно определенные данные передавались британской стороной. Какие именно, я вам сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией. Естественно, мы рассчитываем на взаимодействие со всеми странами, которые могут оказать помощь в расследовании этой страшной трагедии", - сказал он журналистам.

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Отвечая на вопрос, можно ли подтвердить версию теракта, Песков сказал, что "это дело следствия".

Как сообщал УНИАН, следствие на 90% уверено, что на борту российского лайнера в Египте взорвалась бомба.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.