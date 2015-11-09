В Москве задержали российского художника за поджог двери ФСБ на Лубянке (видео)

Как сообщает Дождь, Павленский облил входную дверь из канистры, затем поднес зажигалку и поджег. После этого появились сотрудники полиции, которые задержали самого художника, а также 2 журналистов. Это происходило примерно во втором часу ночи по московскому времени.

К шести утра задержанных доставили в ОВД, где с журналистов взяли объяснения и отпустили в статусе свидетелей. Сам Павленский задержан по подозрению в совершении мелкого хулиганства (статья 20.1 КОАП).

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Вероятно, осуществить акцию Павленскому удалось: первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев написал в твиттере, что «двери 1-го подъезда здания ФСБ на Лубянке частично обгорели или покрыты копотью», а на асфальте различимы следы пены огнетушителя.

Художника Павленского сейчас судят в Санкт-Петербурге за акцию «Свобода» в 2014 году. Тогда активисты подожгли покрышки на Малом Конюшенном мосту, а Павленский стучал по металлу, воспроизводя «звук, характерный для Майдана». На заседании 15 июля художник дал обет молчания и отказался отвечать на любые вопросы.