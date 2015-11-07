Коалиция во главе с США планирует увеличить количество авиаударов по ИГИЛ
17:22, 07 ноября 2015Мир
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Антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, планирует в ближайшее время увеличить количество авиаударов по позициям группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
REUTERS
Об этом заявил командующий ВВС США генерал-лейтенант Чарльз Браун, передает Reuters.
По его словам, уменьшение количества авиаударов в сентябре и октябре было связано с погодой. Теперь же, коалиция получила дополнительные возможности для нанесения авиаударов по объектам террористом благодаря усилению активности правительственных войск президента Сирии Башара Асада и повстанцев на земле, цитирует издание ZN.UA.
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Генерал-лейтенант также подчеркнуо, что США и союзники пытаются избежать жертв среди мирного населения.
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