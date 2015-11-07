Коалиция во главе с США планирует увеличить количество авиаударов по ИГИЛ

Об этом заявил командующий ВВС США генерал-лейтенант Чарльз Браун, передает Reuters.

По его словам, уменьшение количества авиаударов в сентябре и октябре было связано с погодой. Теперь же, коалиция получила дополнительные возможности для нанесения авиаударов по объектам террористом благодаря усилению активности правительственных войск президента Сирии Башара Асада и повстанцев на земле, цитирует издание ZN.UA.

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Генерал-лейтенант также подчеркнуо, что США и союзники пытаются избежать жертв среди мирного населения.