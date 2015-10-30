Минобороны России отрапортовало о бомбардировках в Сирии за месяц

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошел месяц с начала действий российской авиагруппы в САР и настало время подвести некоторые итоги. Всего за месяц наши самолеты совершили 1391 боевой вылет, уничтожив при этом 1623 объекта террористов», - заявил глава Главного оперативного управления Генштаба Андрей Картаполов.

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По словам Картаполова, уничтожены 249 пунктов связи, 51 лагерь подготовки, 35 заводов и мастерских, 131 склад, 371 опорный пункт и 786 полевых лагерей и баз.

Как сообщал УНИАН, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 127 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов.

Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.

Институт по изучению войны говорит, что нет никакого присутствия террористов "Исламского государства" в Хомсе. Аналитики говорят, что президент Сирии Башар аль-Асад заинтересован в контроле над городом, через который проходит ключевая трасса. Этот путь связывает область с Дамаском на юг, а Алеппо на север.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).