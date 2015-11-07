ВОЗ объявила Сьерра-Леоне свободной от вируса Эбола

В стране за последние 42 дня не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Таким образом, единственной страной, где до сих пор регистрируются случаи заболевания вирусом, остается соседняя Гвинея. Соседняя Либерия была объявлена свободной от вируса в конце сентября.

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В октябре шотландская медсестра Полин Кафферки, заразившаяся Эболой во время работы в Сьерра-Леоне, вновь попала в больницу с осложнениями. В начале года она уже провела почти месяц в строгом карантине в больнице Royal Free, после того как у нее по возвращении в Великобританию был выявлен вирус.

Позже ее выписали, поскольку считалось, что она полностью выздоровела.

Однако оказалось, что вирус Эболы оставался у нее в организме и вызвал новые осложнения, от которых она продолжает лечиться.