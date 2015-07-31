Вакцина от Эболы показала 100-процентную эффективность во время испытаний - ВОЗ

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает Русская служба Би-би-си.

Мир стоит на пороге открытия эффективной вакцины от смертельной болезни, говорится в заявлении.

Вакцина защитила отдельных людей от вируса в 100% случаев, но нужны дополнительные данные для оценки ее эффекта на коллективный иммунитет (защита всего населения от вируса, когда вакцинацию прошла лишь его часть).

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Испытания проходили на тысячах людей, близкие которых были заражены Эболой. Спустя 10 дней после контакта с носителем вируса никто из них не заболел.

Вакцина пока не лицензирована, но в настоящее время уже идет подготовка к ее широкому распространению.

Более 11 тысяч человек скончались от вируса Эбола с тех пор, как вспышка вируса началась в Гвинее в декабре 2014 года.