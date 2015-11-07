WSJ: Мигранты из Сирии не получат в Германии полного статуса беженцев

Зато им будет предоставляться так называемая «вторичная защита»: она более ограничена во времени и не позволяет людям перевозить в стране свою семью.

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«В других странах в таких ситуациях уже дают только вторичную защиту, это то, что мы будем предоставлять сирийцам», – заявил министр.

Однако позже правительство сделало заявление, что «будет придерживаться текущей практики предоставления статуса беженцев», а изменения коалиция будет обсуждать заранее, цитирует издание Громадське.

6 ноября лидеры партий-членов коалиции в Бундестаге договорились об ускорении процедуры рассмотрения заявок беженцев, у которых низкие шансы на получение убежища в Германии.