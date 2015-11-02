Данные с "черных ящиков": пилот A321 не сообщал о каких-либо неполадках перед катастрофой
13:58, 02 ноября 2015Политика
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Опубликованы первые данные расшифровки «черных ящиков» потерпевшего крушение над Синаем самолета A321.
REUTERS
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в комиссии, занимающейся расшифровкой, они свидетельствуют о том, что пилот не сообщал диспетчеру о каких-либо неполадках перед катастрофой.
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Данные «черных ящиков», заявил источник, также не подтверждают версию о внешней атаке на лайнер, передает Slon.
Ранее представители авиакомпании заявляли, что «единственной объяснимой причиной» произошедшего могло быть внешнее «механическое воздействие».
Самолет Airbus A321 авиакомпании MetroJet («Когалымавиа») потерпел крушение над Синаем 31 октября. Все находившиеся на борту 224 человека погибли.
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