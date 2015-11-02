Крушение А321 в Египте: На исследованных частях лайнера не нашли следов взрывчатки

Об этом заявил проинформированный источник в Каире, сообщает РИА Новости.

"На исследованных частях самолета на данный момент следов взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что работа по исследованию будет продолжаться "еще длительное время".

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Напомним, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, погибли.

Руководство "Когалымавиа" заявило, что потерпевший крушение в Египте самолет A321 не мог разрушиться в воздухе сам по себе.

Самолет развалился, по мнению компании, от некоего механического воздействия внешней силы, однако источники в египетской следственной группе опровергают информацию о каком-либо внешнем воздействии на самолет.