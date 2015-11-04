Спасатели обнаружили тело ребенка на месте крушения российского А321

Об этом по телефону заявил руководитель оперативной группы МЧС на Синае, директор Департамента пожарно-спасательных сил и воинских формирований МЧС Александр Агафонов, сообщает ТАСС.

"В ходе дополнительного дообследования носовой части фюзеляжа спасателями МЧС с помощью гидравлического инструмента обнаружено тело, предположительно, ребенка и останки тел погибших", - сказал он.

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Агафонов пояснил, что ранее у спасателей не было возможности тщательно обследовать этот фрагмент самолета в связи с тем, что с ним работали египетские эксперты и специалисты МАК, занимающиеся выяснением причин катастрофы.

"Спасатели задействуют беспилотники для обследования районов, где находятся крупные фрагменты хвостовой части лайнера. Проведено фотовидеодокументирование участков. Они расположены на большом удалении друг от друга", - рассказал Агафонов.

По его словам, по нанесенным в ходе обследования беспилотниками координатам отправлялись спасатели, чтобы тщательно обследовать эти предметы.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу совершавший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако первоначальную причину рассматривают - техническую неисправность.