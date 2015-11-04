В пригороде Лондона произошла серия взрывов и крупный пожар (видео)

Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Взрывы прогремели 2 ноября в 23.00, говорится в сообщении. Начался пожар, огненное зарево и столб дыма от которого видны на расстоянии многих киломметров. В связи с происходящим нарушено движение поездов.

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О причинах происшествия пока не сообщается, официальных комментариев властей тоже пока нет. Данных о пострадавших пока не поступало.