В пригороде Лондона произошла серия взрывов и крупный пожар (видео)
08:20, 04 ноября 2015Мир
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Несколько мощных взрывов прогремели в промышленной зоне города Бракнел, расположенного в 48 километрах от Лондона.
Данных о пострадавших пока нет / Фото: scottparky
Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
Взрывы прогремели 2 ноября в 23.00, говорится в сообщении. Начался пожар, огненное зарево и столб дыма от которого видны на расстоянии многих киломметров. В связи с происходящим нарушено движение поездов.
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О причинах происшествия пока не сообщается, официальных комментариев властей тоже пока нет. Данных о пострадавших пока не поступало.
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