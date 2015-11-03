Луганская ВГА выделила 4 миллиона пострадавшим от пожара на складе боеприпасов в Сватово

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука подписал распоряжение о выделении из областного бюджета дополнительно 4 млн грн для материальной помощи пострадавшим в результате пожара на складе боеприпасов в Сватово.

Как говорится в сообщении пресс-службы областной ВГА, сегодня, 3 ноября, Тука подписал распоряжение, согласно которому дополнительно выделено 4 млн грн для предоставления материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Сватово.

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На одно домохозяйство или квартиру будет выделено 5 тыс. грн.

Напомним, 30 октября распоряжением Туки из областного бюджета уже были выделены 10 млн грн для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Сватово и предоставления материальной помощи пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Сразу стало известно о двух погибших - военном и гражданском.